Il governo convoca l' ambasciatore israeliano dopo il video-shock di Ben Gvir sui detenuti della Flotilla

Da today.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo italiano ha convocato l’ambasciatore israeliano in risposta alla diffusione di un video in cui il ministro israeliano Ben Gvir commenta i detenuti della Flotilla. La vicenda riguarda alcuni filmati registrati nel porto di Ashdod, dove sono trattenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati dalla marina israeliana in acque internazionali. La diffusione di queste immagini ha provocato reazioni diplomatiche tra i due Paesi. Il confronto si inserisce in un quadro di tensioni legate alla gestione dei membri della flottiglia.

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Un duro scontro diplomatico si è aperto tra Italia e Israele dopo la diffusione di alcuni filmati registrati nel porto di Ashdod, dove sono trattenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati dalla marina israeliana in acque internazionali. Nei video, condivisi sui social dal. 🔗 Leggi su Today.it

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