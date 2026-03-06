Trump asso pigliatutto cosa ha deciso Meloni donna accoltellata da uno sconosciuto sul bus e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata

Buongiorno dalla redazione di Today.it. Oggi, venerdì 6 marzo 2026, si segnalano diverse notizie: un politico statunitense ottiene una vittoria importante alle elezioni, una donna è stata accoltellata da uno sconosciuto su un autobus e ci sono aggiornamenti su altre notizie di attualità. Ecco le principali informazioni per iniziare la giornata.