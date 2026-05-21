Violenze in famiglia misura cautelare per un 45enne residente nel Sannio

I poliziotti del commissariato di Cervinara hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di 45 anni residente nel Sannio. L'ordinanza si riferisce a episodi di violenze in famiglia avvenuti recentemente. L'uomo è stato sottoposto alla limitazione della libertà personale in seguito alle indagini condotte dalla polizia. Nessun dettaglio sulle circostanze specifiche o sui soggetti coinvolti è stato reso noto. La misura è stata adottata per tutelare le persone coinvolte.

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