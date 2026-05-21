Violenze in famiglia misura cautelare per un 45enne residente nel Sannio
I poliziotti del commissariato di Cervinara hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di 45 anni residente nel Sannio. L'ordinanza si riferisce a episodi di violenze in famiglia avvenuti recentemente. L'uomo è stato sottoposto alla limitazione della libertà personale in seguito alle indagini condotte dalla polizia. Nessun dettaglio sulle circostanze specifiche o sui soggetti coinvolti è stato reso noto. La misura è stata adottata per tutelare le persone coinvolte.
Tempo di lettura: < 1 minuto I Poliziotti del Commissariato di P.S. di Cervinara ha nno dato esecuzione al provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e di applicazione d ella misura del divieto d i avvicinamento alla persona offesa, con applicazione del dispositivo del braccialetto elettronico, emess o dal G.I.P. del Tribunale di Avellino, nei confronti di un 45enne rumeno residente nel beneventano, per maltrattamenti in famiglia. In particolare, l’uomo con condotte reiterate mediante vessazioni, ingiurie, molestie e percosse nei confronti della coniuge e della figlia convivente cagionava nelle vittime perduranti sofferenze ed umiliazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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