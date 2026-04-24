Nella giornata di ieri, i finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un'operazione che ha portato all'applicazione di una misura cautelare nei confronti di alcuni minorenni coinvolti nel traffico di hashish e marijuana. Durante le attività investigative, sono stati sequestrati diversi quantitativi di droga e sono stati eseguiti controlli mirati in alcune zone della città. L'intervento si inserisce in un'azione volta a contrastare il consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata di ieri, i finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito di un’articolata attività di indagine coordinata da questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di un soggetto (classe 2001). L’indagato è gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa, sviluppata dai militari della Compagnia di Ariano Irpino attraverso il ricorso a strumenti tecnici e metodi tradizionali, ha permesso di documentare una sistematica attività di cessione di hashish e marijuana nel territorio arianese.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Hashish e marijuana ai minori: scatta misura cautelare

Notizie correlate

Petardo in campo, l’ultrà interista si pente: “Chiedo scusa ad Audero, ai club e ai tifosi”. Il giudice deciderà la misura cautelareMilano, 5 febbraio 2026 – "Chiedo scusa ad Audero, alle due società e a tutti i tifosi".

Affidato in prova, ha gente in casa: scatta il blitz. Trovata cocaina, hashish e marijuanaPer l’uomo è dunque scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Brindisi, spacciavano hashish e marijuana in casa: arrestata una coppia; Hashish e marijuana in casa: un uomo e una donna arrestati dalla polizia; In auto con decine di dosi di hashish e marijuana: arrestato 27enne; Dietro le siepi di Casal Palocco scoperto lo spaccio a conduzione familiare.

Droga tra Caltanissetta e Agrigento, sequestrati 23 kg di hashish e marijuanaCALTANISSETTA (ITALPRESS) – Aspettava un pacco come un normale cliente, ma dentro c’erano dieci chili di hashish. E’ finito così in manette un uomo della ... bsnews.it

Cocaina, hashish e marijuana: 21 arresti. Smantellata la rete dello spaccio nel Nordovest d’ItaliaL’operazione Back Door dei Carabinieri tra le province di Novara, Varese, Imperia e Vercelli. Contestati anche i reati di estorsioni e falsità in atti destinati all’Autorità giudiziaria ... msn.com

L’uomo aveva le chiavi di un’altra auto, dentro cui sono stati trovati 93 grammi di hashish e un coltello. - facebook.com facebook

Stretta contro lo spaccio: a Casal de' Pazzi 10 chili di hashish nascosti in casa. Caccia ai pusher su auto a noleggio ift.tt/o6dzUXf x.com