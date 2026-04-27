La Polizia di Stato esegue due ordinanze di applicazione di misure cautelari sottoponendo tre soggetti al regime della custodia cautelare in carcere ed un quarto alla misura cautelare

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, portando in carcere tre individui e imponendo a un quarto l'obbligo di presentarsi regolarmente alla Polizia Giudiziaria. Gli interventi si sono svolti nella provincia di Foggia, in relazione a un’indagine in corso. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli sui motivi delle misure adottate o sulle identità delle persone coinvolte.