Gli attivisti fermati durante la flottiglia hanno riferito di aver subito violenze fisiche e sessuali, oltre a procedure di perquisizione considerate invasive e umilianti. Le testimonianze raccolte dalla Global Sumud Flotilla descrivono una serie di comportamenti che, secondo quanto affermato, rappresentano una degradazione sistematica nei confronti dei partecipanti civili. Le denuncie sono state rese note dagli attivisti stessi dopo essere stati fermati dalle forze militari.

“Violenze fisiche e sessuali”, “procedure di perquisizione invasive e umilianti”. Le prime testimonianze degli attivisti fermati e raccolte dalla Global Sumud Flottila denunciano “una degradazione sistematica contro partecipanti civili”. Le voci sono state raccolte dopo il rilascio di 179 partecipanti alle autorità greche e indicano “un ricorso alla violenza fisica e agli abusi, inclusi abusi sessuali, come strumenti di intimidazione e controllo “. In particolare, si legge nel comunicato, “i partecipanti hanno documentato un regime di procedure di perquisizione invasive e umilianti, insieme a violenze fisiche e sessuali mirate dirette sia contro uomini sia contro donne.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la denuncia degli attivisti fermati: “Dall’esercito di Israele violenze sessuali e perquisizioni anali”

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