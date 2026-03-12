A Firenze, il 12 marzo 2026, si è parlato della crescente violenza contro operatori sanitari, tra cui medici e infermieri. La questione riguarda un aumento di incidenti e aggressioni che coinvolgono chi lavora negli ospedali. Questa situazione mette a rischio la sicurezza di chi opera nel settore sanitario e solleva preoccupazioni sul diritto di ogni cittadino a ricevere cure adeguate.

Firenze, 12 marzo 2026 - "La violenza contro medici, infermieri e operatori sanitari è un fenomeno grave e purtroppo in crescita, che rischia di mettere in discussione non solo la sicurezza di chi lavora nella sanità, ma anche il diritto alla cura di ogni cittadino. Dobbiamo lavorare tutti per ristabilire il giusto rapporto tra medico e paziente: la medicina funziona quando esiste un'alleanza tra chi cura e chi viene curato. Il vero avversario è la malattia, non il medico". È quanto afferma Pietro Dattolo, presidente dell' Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari che si celebra oggi 12 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza su operatori sanitari, i medici: “A rischio il diritto alla cura"

Articoli correlati

Basta violenza sugli operatori sanitari: l’appello dei medici e la voce dei pazientiNegli ultimi cinque anni le aggressioni verbali e fisiche contro il personale del Bambino Gesù sono raddoppiate: dalle 28 del 2021 alle 64 del 2025.

Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari: “Basta aggressioni"BRINDISI - In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari, che si celebra domani 12 marzo, l’Ordine dei medici...

Approfondimenti e contenuti su Violenza su operatori sanitari i medici...

Temi più discussi: Domani, 12 marzo, la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari; Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio?sanitari: anche le Aziende modenesi rafforzano prevenzione, tutela e iniziative rivolte ai cittadini; 12 MARZO: Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari - Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori; Contro la violenza sugli operatori sanitari: l’impegno della Asl per promuovere la cultura del rispetto.

Giornata contro violenza su operatori sanitari, Ordine Medici Firenze: A rischio il diritto alla curaLa violenza contro medici, infermieri e operatori sanitari è un fenomeno grave e purtroppo in crescita, che rischia di mettere in discussione non solo la ... gonews.it

Violenza sugli operatori sanitari, l’Ordine dei Medici di Brindisi: Basta aggressioniViolenza sugli operatori sanitari, l’Ordine dei Medici di Brindisi chiede più sicurezza e rispetto dopo le ultime aggressioni in Puglia. pugliapress.org

Insultati, minacciati, aggrediti fisicamente. Solo l’anno scorso sono stati quasi 18 mila gli episodi di violenza contro gli operatori sanitari. La denuncia della #CroceRossa: “Spesso colpiti in ambulanza”. #Tg1 Roberta Ferrari x.com

Oggi si celebra la Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari, istituita per richiamare l’attenzione su un fenomeno purtroppo in crescita. - facebook.com facebook