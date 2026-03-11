Basta violenza sugli operatori sanitari | l’appello dei medici e la voce dei pazienti

Negli ultimi cinque anni, il numero di aggressioni contro gli operatori sanitari del Bambino Gesù è più che raddoppiato, passando da 28 nel 2021 a 64 nel 2025. Medici e personale sanitario hanno lanciato un appello per fermare la violenza, mentre i pazienti si sono espressi pubblicamente sulla questione. La situazione evidenzia un aumento preoccupante di episodi di violenza all’interno della struttura.

Negli ultimi cinque anni le aggressioni verbali e fisiche contro il personale del Bambino Gesù sono raddoppiate: dalle 28 del 2021 alle 64 del 2025. Mentre in Italia nel 2024 gli episodi di violenza registrati sono stati circa 18mila. Diverse le iniziative per mettere un freno al fenomeno, presentate in occasione del 12 marzo: la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari. Vediamole. ‘Il rispetto è la prima cura’. Contro una tendenza sempre più preoccupante, il Bambino Gesù lancia la campagna ‘ Il rispetto è la prima cura’, promossa dall’ospedale capitolino. La campagna nasce per promuovere comportamenti corretti e consapevoli verso chi lavora in ospedale, per tutelare il benessere di personale, pazienti e famiglie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

