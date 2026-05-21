Violento scontro con auto motociclista cade sull' asfalto | trasportato in ospedale

Un grave incidente ha coinvolto un motociclista e un'auto in un incrocio di Oria. Durante lo scontro, il motociclista è stato proiettato sull'asfalto e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. L'incidente ha causato la temporanea chiusura dell'intersezione, che collega cinque strade diverse, creando disagi al traffico locale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

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