Violento scontro con auto motociclista cade sull' asfalto | trasportato in ospedale
Un grave incidente ha coinvolto un motociclista e un'auto in un incrocio di Oria. Durante lo scontro, il motociclista è stato proiettato sull'asfalto e ha riportato ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale. L'incidente ha causato la temporanea chiusura dell'intersezione, che collega cinque strade diverse, creando disagi al traffico locale. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.
ORIA - Il violento scontro ha fatto sobbalzare un motociclista dal suo mezzo e ha momentaneamente paralizzato un incrocio verso cui confluiscono cinque strade. Questo è l'esito di un incidente stradale tra auto e moto di grossa cilindrata, avvenuto a Oria nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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