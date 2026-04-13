Scontro violento due auto a Varese gravissimo un 35enne | trasportato d'urgenza in ospedale

Questa mattina alle 10.30 si è verificato un incidente tra due auto lungo viale Luigi Borri a Varese. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Un uomo di 35 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

L'incidente si è verificato questa mattina, intorno alle 10.30, lungo viale Luigi Borri a Varese. Sul posto presenti soccorritori del 118, vigili del fuoco e polizia locale. Ad avere la peggio un 35enne, trasportato in condizioni critiche in ospedale.🔗 Leggi su Fanpage.it Ferito trasportato d'urgenza in ospedale dopo uno scontro tra auto e scooterGrave incidente stradale nella notte tra martedì e mercoledì nella zona di Bussolengo. Scontro fra due auto e una moto: un ferito trasportato in ospedaleTraffico in tilt e pesanti disagi alla circolazione lungo la strada statale 685 "Delle Tre Valli Umbre" a seguito di un grave incidente stradale...