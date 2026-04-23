Grave scontro fra auto e scooter giovanissimo cade sull' asfalto | portato in ospedale

Questa mattina si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni. Dopo lo scontro, il giovane è caduto sull’asfalto ed è stato immediatamente soccorso dai soccorritori sul posto. È stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le forze dell'ordine stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un grave scontro stradale si è verificato stamattina e un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in ospedale. Tutto è successo intorno alle 8 in via Albergone a Bagnacavallo. Qui per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Bassa Romagna, c'è stata una collisione fra due.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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