Violento schianto all' incrocio tra l' auto e lo scooter il giovane centauro rimedia una frattura del femore

Oggi, giovedì 21 maggio, intorno alle 12.45, si è verificato un incidente tra un'auto e uno scooter all'incrocio tra le vie Settecrociari e Zavalloni a Cesena. L’impatto è stato violento e ha causato una frattura del femore a un giovane centauro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in ospedale. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e ha delimitato l’area per le verifiche.

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Oggi, giovedì 21 maggio, intorno alle 12.45 si è verificato un grave incidente stradale all’incrocio tra le vie Settecrociari e Zavalloni, a Cesena. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter con in sella un 22enne di Forlimpopoli, e una Volvo V60 guidata da una donna di 53 anni residente a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Adrano. Violento impatto auto-scooter allincrocio tra via Moro e via La Malfa. Feriti due 17enni di Sullo stesso argomento Schianto all'incrocio tra auto e scooterUn incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, a Caserta, all’incrocio tra via Eleuterio Ruggiero e via... Leggi anche: Violento schianto tra auto e moto, centauro finisce in ospedale | FOTO Giovane di Lusiana Conco ferita in un violento incidente a PianezzeUna 23enne di Lusiana Conco è rimasta ferita nella tarda mattinata a seguito di un violento incidente tra due auto avvenuto a Pianezze, all’incrocio tra via Tenente Lorenzon e via Gazzo. Mancava poco ... altovicentinonline.it Lo schianto all’incrocio con la SP94. Diversi feriti trasportati in ospedale, allertato anche l’elisoccorso poi non impiegato. #Biancavilla #Dintorni x.com Nole, violento schianto sulla Provinciale 2: ferite una donna e una bambinaLo schianto si è verificato all’incrocio con via Volontari del Sangue. Coinvolte una Renault Clio e una Fiat Panda ... giornalelavoce.it