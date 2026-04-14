Schianto all' incrocio tra auto e scooter

Da casertanews.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Eleuterio Ruggiero e via Collecini a Caserta. Un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando l’interruzione del traffico e l’intervento delle forze dell’ordine. Non sono ancora state rese note le eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento.

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, a Caserta, all’incrocio tra via Eleuterio Ruggiero e via Collecini.Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito.🔗 Leggi su Casertanews.it

SCHIANTO MORTALE: 26ENNE IN SCOOTER PERDE LA VITA | 06/02/2026

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Schianto all'incrocio tra auto e sccoter, 60enne trasportata in ospedaleL'incidente avvenuto questa mattina nell'intersezione tra via Baccarani e via XXV Aprile.

Schianto nella notte tra quattro auto e uno scooterIntorno alle due di notte di sabato 14 febbraio 2026, c'è stato un incidente in piazza Palermo, allo sbocco della galleria Mameli in direzione centro.

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