Schianto all' incrocio tra auto e scooter

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, si è verificato un incidente all’incrocio tra via Eleuterio Ruggiero e via Collecini a Caserta. Un’auto e uno scooter sono entrati in collisione, causando l’interruzione del traffico e l’intervento delle forze dell’ordine. Non sono ancora state rese note le eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento.

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 aprile, a Caserta, all’incrocio tra via Eleuterio Ruggiero e via Collecini.Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’autovettura e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, finito.🔗 Leggi su Casertanews.it SCHIANTO MORTALE: 26ENNE IN SCOOTER PERDE LA VITA | 06/02/2026 Schianto all'incrocio tra auto e sccoter, 60enne trasportata in ospedaleL'incidente avvenuto questa mattina nell'intersezione tra via Baccarani e via XXV Aprile. Schianto nella notte tra quattro auto e uno scooterIntorno alle due di notte di sabato 14 febbraio 2026, c'è stato un incidente in piazza Palermo, allo sbocco della galleria Mameli in direzione centro.