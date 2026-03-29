Due italiani sono stati denunciati in Slovenia dopo essere stati fermati a Elleri, a pochi chilometri da Muggia. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di quattro diverse droghe e un tirapugni. L'intervento è avvenuto alle 17, senza che siano stati riportati incidenti o feriti.

Sono stati fermati in auto a Elleri: gli esami dopo che il conducente aveva dato segni di alterazione. Con sé avevano aghi e compresse senza prescrizione. Il passeggero, invece, dovrà rispondere del porto di un'arma bianca Hanno ricevuto l'alt a Elleri, cinque minuti di macchina da Muggia. Forse pensavano a un pomeriggio divertente, che però ha preso una piega diversa quando – alle 17.08, specifica la polizia slovena – sono stati fermati da una pattuglia. Alla guida dell'auto c'era un 26enne italiano, che durante il controllo ha mostrato segni “evidenti” di alterazione. L'alcoltest del conducente è risultato negativo. Non ha avuto la stessa fortuna, però, sul test rapido antidroga, nel quale è risultato positivo a cannabis, benzodiazepine, oppiacei e cocaina. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - Girano in Slovenia con quattro droghe in corpo e un tirapugni: due italiani denunciati

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