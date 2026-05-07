Oleggio lo spettacolo che dà voce alle donne | al Teatro Civico una serata speciale per dire no alla violenza

Sabato 9 maggio alle 21 il Teatro Civico di Oleggio ospiterà una serata dedicata alle donne, con uno spettacolo volto a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. L’evento ha lo scopo di dare voce alle donne attraverso una rappresentazione artistica, coinvolgendo il pubblico in una serata che unisce musica, teatro e testimonianze. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.