Oleggio lo spettacolo che dà voce alle donne | al Teatro Civico una serata speciale per dire no alla violenza
Sabato 9 maggio alle 21 il Teatro Civico di Oleggio ospiterà una serata dedicata alle donne, con uno spettacolo volto a sensibilizzare sul tema della violenza di genere. L’evento ha lo scopo di dare voce alle donne attraverso una rappresentazione artistica, coinvolgendo il pubblico in una serata che unisce musica, teatro e testimonianze. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.
Sabato 9 maggio alle 21 il Teatro Civico di Oleggio apre le sue porte a un evento di straordinaria caratura artistica e sociale. Va in scena "Donnae: nodi, nidi e doni", lo spettacolo scritto e diretto dalla musicista e compositrice Sonia Spinello. Un'opera nata dalla necessità di dare voce.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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