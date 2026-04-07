Alle Murate la quinta serata del Firenze Suona Contest

Alle Murate si è svolta la quinta serata del Firenze Suona Contest, evento che fa parte della sesta edizione del concorso nazionale dedicato a band e cantautori di musica originale. Il contest, che invita artisti di ogni genere, si è consolidato negli ultimi anni come una delle principali piattaforme per la musica emergente in Italia. La manifestazione si svolge in un contesto storico e coinvolge numerosi partecipanti provenienti da diverse parti del paese.

Al termine, il voto del pubblico e quello della giuria hanno decretato la vittoria di CELIDEA e JASSIES che accedono alle semifinali in programma all’Ultravox il 23 e il 30 maggio. Il contest torna venerdì 10 aprile alle ore 21.15 alle Murate Caffè Letterario di Firenze con il quinto appuntamento live. Sul palco saliranno quattro nuovi progetti in gara: SAMSARA, GIANNIZZARI, REDESYA e ROOM6. Due tra i concorrenti accederanno alla fase successiva del concorso.In gara Sara Sampieri, in arte Samsara, nasce a Bologna nel 1996. Fin da piccola coltiva la passione per il canto e per la scrittura, studiando canto per dieci anni e pianoforte per quattro, fino a laurearsi al Dams Musica, proseguendo poi con formazione in songwriting e produzione musicale a Milano e Bologna. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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