Un uomo di 41 anni residente a Frosinone è stato arrestato dai Carabinieri per aver infranto le misure cautelari che gli erano state imposte a protezione della ex compagna a Ferentino. L'uomo era soggetto a restrizioni dopo essere stato coinvolto in episodi di maltrattamenti nei confronti della stessa. Dopo aver violato le disposizioni, è stato trasferito in carcere. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto in conformità alle disposizioni legali vigenti.

Un 41enne di Frosinone è stato arrestato per aver violato le misure cautelari a suo carico, disposte a tutela della ex compagna di Ferentino, vittima di maltrattamenti e violenze. Il provvedimento di custodia in carcere è stato eseguito dai Carabinieri, dopo che l’uomo aveva ignorato le prescrizioni imposte dal Tribunale di Frosinone. Maltrattamenti a Frosinone Le misure cautelari e le violazioni L'intervento dei Carabinieri La tutela delle vittime e la presenza delle forze dell'ordine Maltrattamenti a Frosinone Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto a seguito dell’aggravamento della misura cautelare già in vigore nei confronti dell’indagato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Viola le restrizioni imposte dopo i maltrattamenti alla compagna a Frosinone, 41enne trasferito in carcere

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