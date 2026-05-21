Viola il foglio di via da Frosinone | denunciato dalla polizia

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver violato il Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone. La persona, già nota alle forze dell’ordine e con diversi precedenti, è stata fermata durante un controllo. La denuncia è stata notificata in seguito alla sua presenza nel territorio non autorizzata, in violazione delle disposizioni previste dal provvedimento amministrativo. La Polizia ha quindi proceduto con le formalità di legge.

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo, già noto alle forze dell’ordine e con numerosi precedenti di polizia, per inosservanza al Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Frosinone.Il controllo è avvenuto nella giornata di martedì scorso durante l’attività ordinaria di prevenzione e controllo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Frosinone, viola il foglio di via: denunciato

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