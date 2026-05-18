Frosinone viola il foglio di via | denunciato dalla polizia durante i controlli sul territorio
Durante un controllo di routine sul territorio, la Polizia di Stato a Frosinone ha fermato un cittadino italiano noto alle forze dell’ordine. L’uomo, che aveva già precedenti penali, risultava aver violato il Foglio di Via Obbligatorio che gli era stato comunque imposto. Per questa infrazione, è stato accompagnato in ufficio e denunciato. La polizia ha proseguito con i controlli in zona, rafforzando la presenza sul territorio.
La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un cittadino italiano con numerosi precedenti per inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo.L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Volante nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, finalizzata. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Frosinone, viola il foglio di via: denunciato
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