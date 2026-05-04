Frosinone viola il foglio di via | denunciato un uomo durante un controllo in viale Europa

Durante un controllo in viale Europa a Frosinone, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo residente in un comune della Valle del Liri. L’individuo è stato trovato mentre violava un provvedimento del Questore, noto come foglio di via. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato alla denuncia formale del soggetto coinvolto.