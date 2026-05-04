Frosinone viola il foglio di via | denunciato un uomo durante un controllo in viale Europa
Durante un controllo in viale Europa a Frosinone, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo residente in un comune della Valle del Liri. L’individuo è stato trovato mentre violava un provvedimento del Questore, noto come foglio di via. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato alla denuncia formale del soggetto coinvolto.
La Polizia di Stato ha denunciato a Frosinone un cittadino italiano residente in un comune della Valle del Liri, sorpreso durante un controllo a violare un provvedimento del Questore.Il fatto è avvenuto nella tarda serata del 2 maggio in viale Europa, quando una pattuglia del reparto Volanti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie correlate
Viola il foglio di via e viene trovato con cocaina e hashish a Frosinone, denunciato un 40enneUn uomo denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e inosservanza del Foglio di Via, questo il bilancio di un controllo effettuato dalla...
Leggi anche: Atripalda, controlli anti-furto: 30enne denunciato e foglio di via per un altro uomo
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Frosinone, viola il divieto di ritorno: donna denunciata dalla Polizia; Frosinone - Si aggira tra i negozi e tenta la fuga alla vista degli agenti: denunciato un trentenne; Sora, viola gli obblighi del DASPO: denunciato un tifoso; Fermato in via Don Minzoni un 30enne segnalato dai commercianti, era ricercato per una notifica giudiziaria.
Ignora il foglio di via: denunciataNella giornata di ieri, a Frosinone, il personale della Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio, portando a una denuncia e a una segnalazione amministrativa. Nel primo pomeriggio, ... ciociariaoggi.it
Controlli interforze: cinque segnalati per droga e un denunciato per violazione del foglio di viaServizio straordinario di polizia di Stato, Guardia di Finanza e polizia locale tra centro città, piazza Sandro Pertini e Scalo ferroviario: identificate 59 persone e controllati 35 veicoli ... ciociariaoggi.it
Adotta un cucciolo Frosinone - facebook.com facebook
FULL TIME JUVENTUS - FROSINONE 1-1 Giallazzurri retrocessi in Primavera 2 x.com