Frosinone viola il foglio di via | denunciato un uomo durante un controllo in viale Europa

Da frosinonetoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo in viale Europa a Frosinone, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo residente in un comune della Valle del Liri. L’individuo è stato trovato mentre violava un provvedimento del Questore, noto come foglio di via. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato alla denuncia formale del soggetto coinvolto.

La Polizia di Stato ha denunciato a Frosinone un cittadino italiano residente in un comune della Valle del Liri, sorpreso durante un controllo a violare un provvedimento del Questore.Il fatto è avvenuto nella tarda serata del 2 maggio in viale Europa, quando una pattuglia del reparto Volanti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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