Vino italiano | vendite in calo del 2,8% e nuovi stili di consumo

Le vendite di vino italiano hanno registrato una diminuzione del 2,8% rispetto all'anno precedente. Sono stati osservati cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, che sembrano preferire nuovi stili di consumo e varietà di vino. Si nota anche una riduzione dell'interesse verso le fasce di prezzo intermedie, mentre si registrano tendenze diverse nel modo di bere alcolici, influenzate dai cambiamenti nelle abitudini quotidiane. Questi dati evidenziano un quadro in evoluzione nel settore vinicolo nazionale.

? Punti chiave Perché i consumatori stanno abbandonando i vini di fascia intermedia?. Come influisce il nuovo stile di vita sulla domanda di alcol?. Quali strategie adottano le aziende per proteggere i margini di profitto?. Chi deve guidare la modernizzazione delle imprese vinicole familiari?.? In Breve Calo del 7,5% del risultato netto a fronte di vendite ridotte del 2,8%.. Spumanti resistono con -1,5%, mentre i vini fermi perdono il 3,3%.. Importazioni USA in calo del 6,3% e mercato UE in flessione del 2,8%.. Lamberto Frescobaldi propone riduzione rese per gestire eccesso offerta e giacenze..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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