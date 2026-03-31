Ricerca nuovo studio sul vino | un consumo moderato riduce del 21% i rischi di malattie cardiovascolari

Un nuovo studio condotto su circa 340.000 persone, presentato a Washington, ha evidenziato che il consumo moderato di vino è associato a una riduzione del 21% nei rischi di morte per malattie cardiovascolari. Lo studio confronta i rischi legati al consumo di birra e superalcolici, che risultano essere maggiori, con quelli relativi al consumo moderato di vino.

Un nuovo studio su 340mila persone presentato a Washington scuote la comunità medica: se birra e superalcolici aumentano i rischi, il consumo moderato di vino riduce del 21% la mortalità cardiovascolare. Il dibattito scientifico sul rapporto tra alcol e salute si arricchisce di un nuovo, importante capitolo che sembra incrinare il dogma del “rischio zero” assoluto, introducendo una distinzione netta tra le diverse tipologie di bevande. I dati presentati alla sessione scientifica annuale dell’American College of Cardiology (ACC.26) a Washington offrono una prospettiva inedita, frutto di un’analisi monumentale condotta su oltre 340.000 adulti britannici monitorati per ben 13 anni attraverso la UK Biobank. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Matteo Bassetti e lo studio sul calice di vino nella dieta mediterranea, "uno al giorno riduce rischi infarto" Leggi anche: Bere vino rosso può prevenire le malattie cardiovascolari: ecco cosa dice lo studio spagnolo Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Ricerca, nuovo studio sul vino: un consumo moderato riduce del 21% i rischi di malattie cardiovascolari; Tumore allo stomaco, nuova cura dallo Ieo di Milano: la combinazione di farmaci che potrebbe allungare la vita; Vino o birra, lo studio a sorpresa: quale bicchiere riduce del 21% i rischi per cuore?; Alzheimer: la stimolazione elettrica può influire sul decorso della malattia. Alzheimer e corrente elettrica: nuovo studio sull’evoluzione della malattiaLa demenza di Alzheimer è la più frequente tra le malattie neurodegenerative e, con l’aumento dell’aspettativa di vita, il numero di pazienti è in costante crescita. Uno dei fattori determinanti della ... ilfoglietto.it Sempre più Vigili del Fuoco si ammalano di tumore, una ricerca effettuata con Green Peace avrebbe individuato la causa nei materiali ignifughi di cui sono composti gli abiti da lavoro. Urge un intervento immediato per individuare e sostituire qualunque fosse l - facebook.com facebook Hotel 5***** a #Firenze ricerca #Maintenance Technician / Duty Engineer. #lavoro x.com