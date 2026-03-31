Ricerca nuovo studio sul vino | un consumo moderato riduce del 21% i rischi di malattie cardiovascolari

Da ildenaro.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio condotto su circa 340.000 persone, presentato a Washington, ha evidenziato che il consumo moderato di vino è associato a una riduzione del 21% nei rischi di morte per malattie cardiovascolari. Lo studio confronta i rischi legati al consumo di birra e superalcolici, che risultano essere maggiori, con quelli relativi al consumo moderato di vino.

Un nuovo studio su  340mila persone  presentato a Washington scuote la comunità medica: se birra e superalcolici aumentano i rischi,  il consumo moderato di vino riduce del 21% la mortalità cardiovascolare.  Il dibattito scientifico sul rapporto tra alcol e salute si arricchisce di un nuovo, importante capitolo che  sembra incrinare il dogma del “rischio zero” assoluto, introducendo una distinzione netta tra le diverse tipologie di bevande. I dati presentati alla sessione scientifica annuale dell’American College of Cardiology (ACC.26) a Washington offrono una prospettiva inedita, frutto di un’analisi monumentale condotta su oltre 340.000 adulti britannici monitorati per ben 13 anni attraverso la UK Biobank. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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