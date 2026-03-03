La discussione su Vincenzo Schettini, docente e divulgatore noto per il suo canale “La fisica che ci piace”, si concentra ora sull’idea di scuola che rappresenta, coinvolgendo diverse opinioni e reazioni. La polemica si è sviluppata a partire da un breve frammento estratto e condiviso, che ha portato a dibattiti pubblici e confronti tra sostenitori e critici. La discussione continua a far parlare di sé, alimentando il confronto nel settore educativo.

La polemica su Vincenzo Schettini – docente e divulgatore noto per ‘La fisica che ci piace’ – ha seguito un copione ormai tipico: un frammento, estratto e rilanciato, diventa un processo alle intenzioni. Tipicamente quando esplode una polemica su un docente, raramente si discute solo di quella persona: si discute dell’idea di scuola che abbiamo in testa. Una scuola-tempio, dove chi ‘non capisce’ resta fuori in silenzio, oppure una scuola-ponte, dove il sapere difficile diventa attraversabile. La fisica, più di altre materie, mette alla prova questo bivio: o diventa lingua viva, o resta paura. La scuola è un’istituzione di traduzione: prende ciò che sembra inaccessibile e lo rende dicibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La polemica su Vincenzo Schettini non si ferma al docente: è sull’idea di scuola che si discute

Violenza a scuola, lo sfogo di Vincenzo Schettini: “Abbiamo sbagliato ad abbassare la guardia. Si è smesso di dire no”Vincenzo Schettini interviene sull’accoltellamento a scuola richiamando gli adulti alle proprie responsabilità.

Leggi anche: “La Ripartenza” di Nicola Porro: si ride, si discute e c’è pure qualche idea sul futuro

Aggiornamenti e notizie su Vincenzo Schettini

Temi più discussi: Perché ora tanti criticano Vincenzo Schettini: cosa ha detto davvero e dove nasce la polemica; Vincenzo Schettini fa dietrofront e decide di salire sul palco di Sanremo 2026 (nonostante le polemiche); Sanremo 2026, chi è Vincenzo Schettini: la polemica dopo intervista con Gazzoli e 'lezioni online'; Bufera social per Vincenzo Schettini, smentita l'indiscrezione: stasera sarà a Sanremo per parlare di dipendenze.

Vincenzo Schettini e la ricostruzione del caso scoppiato sui social: i motivi della polemica e cos’è successoVincenzo Schettini, professore e divulgatore scientifico, sarà ospite alla quarta serata del Festival di Sanremo 2026 ... fanpage.it

Tutte le polemiche su Vincenzo Schettini: cosa è successoTre episodi distinti — la presunta partecipazione al Grande Fratello, l'idea della cultura a pagamento e le accuse di metodi didattici discutibili — hanno scatenato un dibattito acceso attorno a Vince ... notizie.it

Vincenzo Schettini rompe il silenzio a Le Iene dopo le accuse sulle live e sui voti promessi in cambio di interazioni: https://fanpa.ge/5HEea - facebook.com facebook

#Vincenzo Schettini e il messaggio sulle dipendenze: «Genitori parlate con i ragazzi» x.com