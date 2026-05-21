Ville a Venezia domenica aperture straordinarie gratuite con visite guidate

Da veneziatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica prossima, alcune ville storiche a Venezia saranno aperte al pubblico con visite guidate gratuite. L'iniziativa fa parte della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento che coinvolge diverse regioni italiane. Durante la giornata, i visitatori potranno scoprire i dettagli di queste dimore, normalmente non accessibili o a pagamento. Le aperture straordinarie si svolgeranno in più località del Veneto, offrendo la possibilità di visitare alcuni degli edifici più rappresentativi del patrimonio storico della zona.

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Torna anche in Veneto la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’iniziativa che apre gratuitamente al pubblico alcuni dei luoghi storici più affascinanti d’Italia. Domenica 24 maggio sarà possibile visitare ville, palazzi, castelli, parchi e dimore normalmente non accessibili o aperti solo in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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