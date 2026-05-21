Ville a Venezia domenica aperture straordinarie gratuite con visite guidate
Domenica prossima, alcune ville storiche a Venezia saranno aperte al pubblico con visite guidate gratuite. L'iniziativa fa parte della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento che coinvolge diverse regioni italiane. Durante la giornata, i visitatori potranno scoprire i dettagli di queste dimore, normalmente non accessibili o a pagamento. Le aperture straordinarie si svolgeranno in più località del Veneto, offrendo la possibilità di visitare alcuni degli edifici più rappresentativi del patrimonio storico della zona.
Torna anche in Veneto la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, l’iniziativa che apre gratuitamente al pubblico alcuni dei luoghi storici più affascinanti d’Italia. Domenica 24 maggio sarà possibile visitare ville, palazzi, castelli, parchi e dimore normalmente non accessibili o aperti solo in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Domenica 24 maggio torna Aperitivo in Villa Farsetti Dalle 16.00 a mezzanotte nel suggestivo giardino di Villa Farsetti a S. Maria di Sala - Venezia. Mercatini, attività, food truck e la voglia di ballare sotto le stelle See you there! facebook
Dalle 10 alle 18 visite guidate su prenotazione, degustazioni, laboratori per bambini, food truck e area picnic tra le vigne. #Veneto #Venezia #Cultura #Eventi #Turismo x.com
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