Ville a Venezia domenica aperture straordinarie con visite guidate gratuite
Domenica prossima in Veneto si terrà una giornata dedicata alla visita di alcune ville storiche della regione, con aperture straordinarie e visite guidate gratuite. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane, che permette al pubblico di accedere senza costi a diversi edifici di interesse storico e architettonico. L’evento fa parte di una manifestazione nazionale che ogni anno coinvolge numerosi luoghi di grande valore culturale.
Torna anche in Veneto la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, l’iniziativa che apre gratuitamente al pubblico alcuni dei luoghi storici più affascinanti d’Italia. Domenica 24 maggio sarà possibile visitare ville, palazzi, castelli, parchi e dimore normalmente non. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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Dalle 10 alle 18 visite guidate su prenotazione, degustazioni, laboratori per bambini, food truck e area picnic tra le vigne. #Veneto #Venezia #Cultura #Eventi #Turismo x.com
Ville a Venezia, domenica aperture straordinarie con visite guidate gratuiteSarà possibile visitare palazzi, castelli, parchi e dimore normalmente non accessibili o aperti solo in occasioni speciali ... veneziatoday.it