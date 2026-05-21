Tra i 15.000 documenti dell’archivio Portaluppi si celano dettagli sulla storia e l’organizzazione dello studio dell’architetto, tra cui fotografie, progetti e corrispondenza. Il nipote dell’architetto ha utilizzato alcuni di questi materiali per ricostruire l’atmosfera che si respirava nello studio originale, offrendo una prospettiva autentica sull’ambiente di lavoro e sulla vita professionale del suo antenato. La villa Necchi, recentemente restaurata, ospita ora questa collezione, che si estende fino all’ultimo piano.

? Punti chiave Cosa si nasconde tra i 15.000 documenti dell'archivio Portaluppi?. Come ha ricostruito il nipote l'atmosfera dello studio originale?. Chi sono le personalità storiche collegate ai disegni dell'architetto?. Quali reperti inediti trasformeranno l'ultimo piano della villa?.? In Breve Allestimento curato da Piero Castellini Baldissera con 19 arredi originali del progettista.. Archivio comprende 15.000 cartoline, 100 bobine cinematografiche e oltre mille disegni tecnici.. Mostra temporanea su 44 disegni originali aperta fino al 18 ottobre 2026.. Biglietto intero a 15 euro con ridotto a 9 euro per studenti e ragazzi.. Dal 21 maggio 2026 Villa Necchi Campiglio a Milano inaugura un nuovo spazio permanente dedicato alla figura di Piero Portaluppi, ospitando l’immenso patrimonio della Fondazione omonima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Villa Necchi: il tesoro di Portaluppi conquista l’ultimo piano

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