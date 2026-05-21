Villa Flora | 5 milioni per far rinascere il parco e il Casino Nobile

È stato annunciato un investimento di cinque milioni di euro destinato al restauro del parco e del Casino Nobile di Villa Flora. Questa somma sarà impiegata per interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli spazi, con l’obiettivo di restituire loro un nuovo volto. I lavori interesseranno sia le aree verdi sia gli edifici, che saranno riconvertiti per ospitare nuove attività sociali. Restano da chiarire come cambieranno gli ambienti interni e quali funzioni saranno introdotte una volta completato il progetto.

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? Domande chiave Come cambieranno gli spazi del Casino Nobile dopo il restauro?. Quali nuove attività sociali ospiteranno gli edifici riconvertiti?. Chi deciderà le funzioni culturali da inserire nel parco?. Perché l'area è rimasta abbandonata per quasi cinquant'anni?.? In Breve Investimento di 3 milioni già appaltati ad aprile per il restauro del Casino Nobile.. Nuovi spazi per co-working, biblioteca e laboratori nel complesso di via dei Colli Portuensi.. Progetto coinvolge 30mila metri quadri tra i municipi XI e XII di Roma.. L'area è in stato di abbandono dal passaggio al patrimonio capitolino nel 1978.. Il 25 maggio iniziano i cantieri per la riqualificazione di Villa Flora, un intervento da cinque milioni di euro che mira a restituire vita a oltre 30mila metri quadri di terreno nel quartiere dei Colli Portuensi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Villa Flora: 5 milioni per far rinascere il parco e il Casino Nobile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Una biblioteca, spazi di co-working e laboratori: ecco la nuova "veste" del Casino nobile di Villa FloraIl Casino nobile di Villa Flora rinasce, grazie a un investimento complessivo di oltre 3. Al via i lavori di riqualificazione di Villa Flora. Costeranno cinque milioni di euroIl 25 maggio prendono il via i lavori di riqualificazione complessiva di Villa Flora, nel quartiere dei Colli Portuensi. Al via i lavori di riqualificazione di Villa Flora. Costeranno cinque milioni di euroOltre tre milioni saranno per il restyling del Casino Nobile. Un'opera attesa dal 1978, anno di acquisizione del bene nel patrimonio comunale ... romatoday.it Colli portuensi: al via il cantiere da 5 milioni per la rinascita di Villa FloraDopo quasi mezzo secolo di attesa e nessun intervento di manutenzione dal 1978 Villa Flora si appresta a cambiare volto. ecoincitta.it