Una biblioteca spazi di co-working e laboratori | ecco la nuova veste del Casino nobile di Villa Flora

Il Casino nobile di Villa Flora sta subendo un intervento di recupero con un investimento totale superiore ai 3,2 milioni di euro. È stato assegnato l’appalto per il primo lotto di lavori, che prevede il restauro della struttura principale e degli edifici adiacenti. L’obiettivo è trasformare l’edificio in uno spazio che ospiterà una biblioteca, aree di co-working e laboratori. I lavori sono in fase di avvio e riguardano la riqualificazione dell’immobile.

Il Casino nobile di Villa Flora rinasce, grazie a un investimento complessivo di oltre 3.2 milioni. È stato aggiudicato l’appalto relativo al primo lotto funzionale dei lavori di recupero della struttura e degli edifici annessi.Nel piano rientrano il recupero strutturale e il restauro del Casino. 🔗 Leggi su Romatoday.it Il Casino Nobile di Villa Torlonia torna al suo splendore ottocentescoIl Casino Nobile di Villa Torlonia si presenta nuovamente al pubblico nel pieno del suo splendore, a conclusione dei lavori di manutenzione che hanno... Leggi anche: Villa Torlonia: il Casino Nobile torna a splendere Temi più discussi: Villa Flora rinasce, al via il recupero del Casino Nobile; Villa Flora rinasce: aggiudicato l’appalto da 3,2 milioni per il restauro del Casino Nobile; Roma: Villa Flora, parte il recupero nel Municipio XII; Urbanistica.Assessore Maurizio Veloccia (PD):Al via recupero Villa Flora nel Municipio Roma XII,aggiudicati i lavori. Cecina, Villa Flora riapre: nuovi uffici, museo cittadino e rivoluzione degli spazi comunali – ecco come saràCECINA. Il taglio del nastro è stato rimandato più volte ma ora i lavori di restauro di Villa Flora sono conclusi e per l’inaugurazione c’è una data certa: il 25 aprile. Non un giorno qualunque ma il ... msn.com Villa Flora: da oasi verde a rifugio per i senzatetto«Villa Flora sta morendo». Non è un problema sorto all improvviso quello che investe il parco comunale sulla via Portuense, di competenza del XVI municipio, 1160 metri quadri di edifici d epoca e ... ilgiornale.it Villa Flora rinasce, al via il recupero del Casino Nobile https://www.lacapitale.it/articolo/villa-flora-rinasce-al-via-il-recupero-del-casino-nobile - facebook.com facebook Castrolibero, gli auguri di Pasqua del Comune agli ospiti di Villa Flora x.com