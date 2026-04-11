Una biblioteca spazi di co-working e laboratori | ecco la nuova veste del Casino nobile di Villa Flora

Da romatoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Casino nobile di Villa Flora sta subendo un intervento di recupero con un investimento totale superiore ai 3,2 milioni di euro. È stato assegnato l’appalto per il primo lotto di lavori, che prevede il restauro della struttura principale e degli edifici adiacenti. L’obiettivo è trasformare l’edificio in uno spazio che ospiterà una biblioteca, aree di co-working e laboratori. I lavori sono in fase di avvio e riguardano la riqualificazione dell’immobile.

Il Casino nobile di Villa Flora rinasce, grazie a un investimento complessivo di oltre 3.2 milioni. È stato aggiudicato l’appalto relativo al primo lotto funzionale dei lavori di recupero della struttura e degli edifici annessi.Nel piano rientrano il recupero strutturale e il restauro del Casino. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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