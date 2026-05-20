Al via i lavori di riqualificazione di Villa Flora Costeranno cinque milioni di euro
Il 25 maggio iniziano i lavori di riqualificazione di Villa Flora, situata nel quartiere dei Colli Portuensi. L'intervento prevede un intervento complessivo sulla struttura e sul suo contesto, con un investimento totale di cinque milioni di euro. I lavori dureranno diversi mesi e coinvolgeranno vari aspetti della villa, tra cui il restauro e il miglioramento degli spazi esterni. La riqualificazione mira a restituire alla comunità un patrimonio storico in condizioni migliorate.
Il 25 maggio prendono il via i lavori di riqualificazione complessiva di Villa Flora, nel quartiere dei Colli Portuensi. Un restyling atteso da tempo, se si tiene conto che dall'acquisizione al patrimonio capitolino (nel 1978), l'area non ha mai beneficiato di interventi di manutenzione ordinaria. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Concretamente - Municipio XII. Al via il recupero di Villa Flora.
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