Al via i lavori di riqualificazione di Villa Flora Costeranno cinque milioni di euro

Il 25 maggio iniziano i lavori di riqualificazione di Villa Flora, situata nel quartiere dei Colli Portuensi. L'intervento prevede un intervento complessivo sulla struttura e sul suo contesto, con un investimento totale di cinque milioni di euro. I lavori dureranno diversi mesi e coinvolgeranno vari aspetti della villa, tra cui il restauro e il miglioramento degli spazi esterni. La riqualificazione mira a restituire alla comunità un patrimonio storico in condizioni migliorate.

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