Villa Ceci e la Padula siano fruibili

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della giornata europea dei parchi, un gruppo politico locale ha fatto un appello affinché due aree verdi della zona siano rese accessibili alla cittadinanza. La richiesta riguarda specificamente Villa Ceci e la Padula, e mira a garantire a tutti la possibilità di fruirne senza barriere. La dichiarazione è stata diffusa durante un evento pubblico e si inserisce nel dibattito aperto sul futuro di questi spazi, che sono considerati risorse importanti per la comunità.

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"Villa Ceci e la Padula siano accessibili alla cittadinanza". L’appello, lanciato in occasione della giornata europea dei parchi, domenica, arriva da Sinistra italiana Carrara che interviene nel dibattito politico sul futuro delle due aree verdi. "Riteniamo fondamentale che si concretizzi la possibilità di restituire Villa Ceci alla cittadinanza – spiega Carlo Perazzo (nella foto), segretario di Sinistra italiana Carrara – trasformandola in un parco urbano, e perciò sosteniamo la raccolta firme lanciata dal Movimento 5 stelle. Sarà fondamentale trovare le soluzioni più appropriate che non prevedano cementificazioni e garantiscano il rispetto del Piano nazionale di ripristino della natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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