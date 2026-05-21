Villa Ceci e la Padula siano fruibili

In occasione della giornata europea dei parchi, un gruppo politico locale ha fatto un appello affinché due aree verdi della zona siano rese accessibili alla cittadinanza. La richiesta riguarda specificamente Villa Ceci e la Padula, e mira a garantire a tutti la possibilità di fruirne senza barriere. La dichiarazione è stata diffusa durante un evento pubblico e si inserisce nel dibattito aperto sul futuro di questi spazi, che sono considerati risorse importanti per la comunità.

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"Villa Ceci e la Padula siano accessibili alla cittadinanza". L’appello, lanciato in occasione della giornata europea dei parchi, domenica, arriva da Sinistra italiana Carrara che interviene nel dibattito politico sul futuro delle due aree verdi. "Riteniamo fondamentale che si concretizzi la possibilità di restituire Villa Ceci alla cittadinanza – spiega Carlo Perazzo (nella foto), segretario di Sinistra italiana Carrara – trasformandola in un parco urbano, e perciò sosteniamo la raccolta firme lanciata dal Movimento 5 stelle. Sarà fondamentale trovare le soluzioni più appropriate che non prevedano cementificazioni e garantiscano il rispetto del Piano nazionale di ripristino della natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Villa Ceci e la Padula siano fruibili" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Spuntano 12 milioni: "Con l’avanzo di bilancio torna attuabile Villa Ceci" A Cicerale torna la semina dei ceciTempo di lettura: < 1 minutoA Cicerale, nel Salernitano, si è rinnovata la tradizionale semina dei ceci, prodotto simbolo del territorio e presidio... Villa Ceci e la Padula siano fruibiliVilla Ceci e la Padula siano accessibili alla cittadinanza. L’appello, lanciato in occasione della giornata europea dei parchi, domenica, arriva da Sinistra italiana Carrara che interviene nel ... lanazione.it E l'annuncio di CC''Autofister''GG dopo che Cecilia ha calciato lo scoiattolo è T.A.N. Il Network Autofister 3D LIVE! reddit VALLE SMARLACCA S.R.L - Results on X | Live Posts & Updates x.com Villa Ceci sarà la nostra VersilianaNessuna cementificazione, vogliamo fare di villa Ceci la nostra Versiliana. La sindaca Serena Arrighi replica a Legambiente e illustra i progetti di sviluppo dell’amministrazione per l’area verde di ... lanazione.it