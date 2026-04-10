Il Comune ha comunicato un avanzo di bilancio di 12 milioni di euro, risorsa che, secondo i dirigenti, potrebbe rendere possibile la realizzazione di Villa Ceci. Tuttavia, il consigliere comunale ha osservato che queste risorse non sono sufficienti per coprire i costi necessari alla riqualificazione dell’edificio. Durante la commissione Bilancio, si sono analizzati i numeri relativi al rendiconto del 2025, che evidenziano questa disponibilità finanziaria.

"Il Comune annuncia 12 milioni di avanzo, ma per Villa Ceci mancano le risorse". Questo il parere del consigliere Matteo Martinelli dopo la commissione Bilancio in cui i dirigenti, portando il rendiconto del 2025, hanno raccontato di 12 milioni di euro a disposizione per le casse comunali. Una cifra importante, che il consigliere, subito dopo la commissione, decide di contestualizzare tornando a quanto successo nel recente consiglio comunale, quando la sua richiesta di esproprio di Villa Ceci non venne votata dalla maggioranza, con la motivazione che non ci fossero i fondi per un esproprio dell’area. "Un dato singolare, viste le dinamiche recenti - ha commentato Martinelli - e considerato quanto accaduto con Villa Ceci, la cosa mi stona un po’". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spuntano 12 milioni: "Con l’avanzo di bilancio torna attuabile Villa Ceci"

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Spuntano 12 milioni: Con l’avanzo di bilancio torna attuabile Villa CeciMartinelli insiste sul parco urbano e sull’esproprio bocciati in consiglio Se la scusa della maggioranza era la mancanza di risorse adesso i soldi ci sono. lanazione.it

Altro tempo per Villa Ceci. Bocciato il parco urbano semmai un’area agricolaRespinta la mozione dell’opposizione che ripropone il verde pubblico. Nardi: Idea impraticabile, preferibile coniugare ambiente e produzione. . msn.com