A Cicerale, nel Salernitano, si è svolta nuovamente la semina dei ceci, un’attività che si ripete ogni anno nel territorio. La piantagione è stata organizzata dal Comune ed è arrivata alla sua seconda edizione consecutiva. I ceci, considerati un simbolo locale e tutelati dall’associazione Slow Food, sono stati piantati nel rispetto delle tradizioni agricole della zona. L’evento coinvolge agricoltori e cittadini locali, mantenendo viva questa pratica rurale.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Cicerale, nel Salernitano, si è rinnovata la tradizionale semina dei ceci, prodotto simbolo del territorio e presidio Slow Food, con un’iniziativa promossa dal Comune per il secondo anno consecutivo. Amministratori comunali, cittadini e giovani, tutti insieme, hanno partecipato alle operazioni di semina secondo pratiche agricole tradizionali. Presenti l’ ambasciatrice della Dieta Mediterranea Giovanna Voria e i ragazzi del progetto GOL. “ Rinnoviamo un gesto che appartiene – dichiara il sindaco Giorgio Ruggiero -. alla nostra storia e alla nostra identità La semina dei ceci rappresenta anche un momento di comunità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Cicerale torna la semina dei ceci

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Il ricordo e la commemorazione a Marsciano: sono passati 82 anni dall’eccidio dei fratelli Ceci:Il 28 marzo ricorre l’anniversario della fucilazione di Armando, Giuseppe e Ulisse a opera del regime fascista con l’accusa di renitenza alla leva.

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