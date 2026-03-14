LetExpo la visita del sottosegretario Prisco allo stand dei vigili del fuoco tra innovazione e sostenibilità

Alla quinta edizione di LetExpo, la manifestazione dedicata alla logistica e alla mobilità sostenibile organizzata da Alis a Veronafiere, il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha mostrato le ultime innovazioni nel settore del soccorso. Il sottosegretario Prisco ha visitato lo stand dei vigili del fuoco, dove sono stati presentati dispositivi e tecnologie all’avanguardia per il pronto intervento e la sicurezza.

A Verona mezzi ecologici e tecnologie avanzate per il soccorso tecnico urgente. Mannino: «La sicurezza è una vera infrastruttura del sistema produttivo». Prisco: «Strumenti all’avanguardia innalzano la sicurezza di cittadini e imprese» Alla quinta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata alla logistica, ai trasporti e alla mobilità sostenibile organizzata da Alis negli spazi di Veronafiere, il corpo nazionale dei vigili del fuoco ha presentato al pubblico il volto più innovativo del soccorso tecnico urgente. In uno spazio espositivo di circa 500 metri quadrati, i pompieri hanno illustrato tecnologie, mezzi e strumenti che raccontano l’evoluzione del sistema di intervento italiano, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e all’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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