Vietri sul Mare 200 esperti di chirurgia bariatrica per il congresso ERABS The Way Point 2026

Vietri sul Mare si prepara ad accogliere il congresso “ERABS The Way Point 2026” il 28 e 29 maggio, evento che coinvolgerà circa 200 esperti nel campo della chirurgia bariatrica e metabolica. La manifestazione si terrà presso il Lloyd’s Baia Hotel e rappresenta la quarta edizione di un appuntamento scientifico nazionale dedicato alla standardizzazione delle pratiche cliniche in questo settore. Il modello ERABS, acronimo di Enhanced Recovery After Bariatric Surgery, sarà al centro delle discussioni e delle presentazioni.

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