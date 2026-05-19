Esperti di chirurgia bariatrica a Vietri confronto internazionale sull’obesità grave

Il 28 e 29 maggio 2026, Vietri sul Mare ospiterà la quarta edizione di “ERABS The Way Point – La Standardizzazione”, un evento dedicato alla chirurgia bariatrica e metabolica. La conferenza si terrà presso il Lloyd’s Baia Hotel ed è rivolta a esperti del settore provenienti da diverse nazioni. Durante l’appuntamento si svolgeranno incontri e sessioni di approfondimento incentrate sulle procedure chirurgiche e sulle tecniche di trattamento dell’obesità grave.

Napoli omaggia Kieslowski: il Decalogo per la prima volta in versione integrale. Stasera al via la rassegna Il 28 e 29 maggio 2026 Vietri sul Mare ospiterà la quarta edizione di “ERABS The Way Point – La Standardizzazione”, appuntamento scientifico nazionale dedicato alla chirurgia bariatrica e metabolica, in programma al Lloyd’s Baia Hotel. Il modello ERABS (Enhanced Recovery After Bariatric Surgery) è un percorso innovativo che punta a migliorare sicurezza, qualità delle cure, recupero post-operatorio e standardizzazione dei trattamenti. L’evento vedrà la partecipazione di circa 200 professionisti sanitari provenienti da tutta Italia, con la presenza di relatori e faculty internazionali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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