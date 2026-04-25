Siderno 150 esperti al congresso | il futuro della chirurgia qui

A Siderno si svolge il congresso chirurgico che vede la partecipazione di 150 esperti provenienti da diverse strutture. L'evento si tiene l’8 e il 9 maggio e prevede incontri e discussioni su temi legati alla chirurgia. Tra i partecipanti ci sono rappresentanti di scuole mediche di rilievo, tra cui quella del Gemelli, che si confrontano sulle pratiche e le tecniche più recenti.

? Cosa sapere L'8 e il 9 maggio a Siderno si riuniscono 150 esperti per il congresso chirurgico.. Il confronto con le scuole del Gemelli mira a elevare gli standard medici calabresi.. L’8 e il 9 maggio, presso il Grand Hotel President di Siderno, il dottor Anastasio Palmanova darà il via al 22° congresso biennale dell’Associazione Calabrese di Scienze Chirurgiche, un appuntamento che porterà in provincia circa 150 professionisti per discutere del futuro della medicina operativa. Il convegno, intitolato La chirurgia è un dono, si preannuncia come un momento di altissimo livello scientifico. Palmanova ha spiegato che la scelta del nome riflette la natura stessa della disciplina: un’arte che salva vite migliorando la salute, ma che richiede anche una dedizione assoluta, competenze profonde e una straordinaria abilità manuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siderno, 150 esperti al congresso: il futuro della chirurgia qui Notizie correlate Dalla robotica alla IA, a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasiva. Da oggi al Pascale esperti di tutto il mondoDalla robotica Single Port all’intelligenza artificiale, passando per 13 interventi in diretta: esperti da tutto il mondo a confronto su tumori... Leggi anche: A Roma l’eccellenza della chirurgia plastica, XIII Congresso nazionale Aicpe dal 10 al 12 aprile