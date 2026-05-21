Vietri | Divina Food Experience si conferma eccellenza della Campania

Da salernotoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'edizione 2026 di “Divina Food Experience” si è conclusa con un grande riscontro di pubblico. La manifestazione si è svolta nel centro storico di Vietri sul Mare, dove oltre 40 postazioni hanno creato un percorso che ha coinvolto i visitatori. La location è stata scelta per ospitare l'evento, offrendo uno scenario suggestivo e caratteristico. Le postazioni hanno accolto i partecipanti, accompagnandoli lungo tutto il percorso e offrendo momenti di degustazione e intrattenimento.

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Ha riscosso notevole successo l'edizione 2026 di “Divina Food Experience”. Vincente è stata la location, con il centro storico di Vietri sul Mare a fare da scenario al “serpente” di oltre 40 postazioni che hanno inscenato un suggestivo percorso che ha accolto, accompagnato e coccolato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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