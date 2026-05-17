Domani 2026 a Vietri sul Mare torna Divina Food Experience
Domani a Vietri sul Mare si svolgerà la seconda edizione di “Divina Food Experience”, un evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche, artistiche e culturali della Costiera Amalfitana. L’appuntamento inizierà alle 18 e si concluderà alle 24, coinvolgendo visitatori in un percorso tra degustazioni, esposizioni e spettacoli. La manifestazione si svolge nel centro della cittadina, con la partecipazione di chef, artigiani e artisti locali. Tutto è pronto per questa giornata di festa e promozione territoriale.
È ormai tutto pronto per la II edizione di “Divina Food Experience”, l’evento che esalta il patrimonio enogastronomico, artistico e culturale della Costiera Amalfitana che si terrà a Vietri sul Mare domani, lunedì 18 maggio 2026 dalle ore 18,00 alle 24,00.“Divina Food Experience” è organizzata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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