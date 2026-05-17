Domani 2026 a Vietri sul Mare torna Divina Food Experience

Domani a Vietri sul Mare si svolgerà la seconda edizione di “Divina Food Experience”, un evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche, artistiche e culturali della Costiera Amalfitana. L’appuntamento inizierà alle 18 e si concluderà alle 24, coinvolgendo visitatori in un percorso tra degustazioni, esposizioni e spettacoli. La manifestazione si svolge nel centro della cittadina, con la partecipazione di chef, artigiani e artisti locali. Tutto è pronto per questa giornata di festa e promozione territoriale.

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