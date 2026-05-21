VIDEO Truffe agli anziani sulle isole di Ischia e Procida | arrestati
Negli ultimi giorni sono stati arrestati alcuni individui coinvolti in truffe ai danni di anziani nelle isole di Ischia e Procida. Le indagini hanno rivelato che le organizzazioni criminali utilizzano metodi fraudolenti per svaligiare principalmente persone di età avanzata che vivono nei vari comuni insulari. Le autorità hanno intercettato i responsabili e hanno eseguito le operazioni di fermo, evidenziando come queste attività illecite siano diventate una presenza costante nelle comunità locali.
Tempo di lettura: 2 minuti Le Isole di Ischia e Procida sono divenute mete proficue di organizzazioni criminali che, attraverso i loro adepti, sono soliti con artifizi e raggiri a depredare quasi sempre gli anziani residenti nei diversi comuni insulari. La vittima, trovandosi in uno stato di momentanea solitudine, viene raggiunta da una telefonata il cui interlocutore, dichiarandosi falsamente figlio, nipote, appartenente alle ff.pp., lamenta di essere incorso in una sventura o in un momentaneo stato di bisogno economico che solo con una determinata somma di danaro puo? risolvere oppure un prossimo congiunto fermato a seguito di una vicissitudine giudiziaria che solo il danaro contante puo? risolvere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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