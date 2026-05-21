VIDEO Truffe agli anziani sulle isole di Ischia e Procida | arrestati

Negli ultimi giorni sono stati arrestati alcuni individui coinvolti in truffe ai danni di anziani nelle isole di Ischia e Procida. Le indagini hanno rivelato che le organizzazioni criminali utilizzano metodi fraudolenti per svaligiare principalmente persone di età avanzata che vivono nei vari comuni insulari. Le autorità hanno intercettato i responsabili e hanno eseguito le operazioni di fermo, evidenziando come queste attività illecite siano diventate una presenza costante nelle comunità locali.

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