Truffe agli anziani Presi con le mani nel sacco Arrestati dai carabinieri

Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri mentre tentavano di fuggire con dell’oro sottratto a un’anziana di Colonnata. I sospettati erano stati intercettati poco dopo aver messo a segno il raggiro e cercavano di allontanarsi con il bottino. La polizia ha fermato i due uomini e recuperato la refurtiva, impedendo così la loro fuga.

Pensavano di averla fatta franca e stavano già assaporando il successo del colpo, viaggiando con l’ oro sottratto con un vile raggiro a un’anziana residente a Colonnata. Invece, proprio quando credevano di essere riusciti a mettere a segno un bel colpo, per loro si sono spalancate le porte del carcere. Si è conclusa con l’ arresto di due giovani campani la brillante operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Carrara. I militari hanno bloccato in flagranza di reato, con l’accusa di truffa aggravata, un 28enne e un 25enne, entrambi originari di Napoli. L’operazione è scattata durante un servizio di contrasto ai reati predatori. Una pattuglia dell’Arma ha intercettato una Fiat 500 L che procedeva lungo viale XX Settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Truffe agli anziani. Presi con le mani nel sacco. Arrestati dai carabinieri Articoli correlati Truffe agli anziani, i consigli dei Carabinieri per proteggersi dai raggiriTra la fine del 2025 e i primi giorni del 2026 si sono verificati nuovi casi di truffe agli anziani. Truffe agli anziani, 35enne incastrato dalle telecamere e arrestato dai carabinieriUn 35enne di Aversa è stato arrestato dai carabinieri per truffe agli anziani commesse in Sardegna. TRUFFE AGLI ANZIANI: CARABINIERI IN CAMPO PER FERMARLE | 19/12/2025 Tutti gli aggiornamenti su Truffe agli Temi più discussi: Truffe agli anziani. Presi con le mani nel sacco. Arrestati dai carabinieri; I carabinieri in prima linee per prevenire le truffe agli anziani: incontri e vademecum; Truffano un anziano: coppia arrestata; Truffe agli anziani, finto avvocato condannato ma è già a Napoli. Truffa shock agli anziani, 22enne e 18enne incastrati con un chilo d'oro nel borsone: cosa hanno fattoDue giovani arrestati a Gaeta per truffa ai danni di anziani nella provincia di Roma. Sequestrati oltre un chilogrammo di preziosi. virgilio.it Truffa del finto carabiniere. Presi con 28mila euro di oriArrestato un 21enne campano, denunciata la donna che guidava l’auto. Ieri in tribunale anche la 75enne senese raggirata. I carabinieri recuperano tutto . msn.com Campagna contro le truffe agli #anziani - Al Teatro Garau lo spettacolo ''Sconfiggere i ladri di speranze'' x.com TRUFFE AGLI ANZIANI: A SAN BARTOLOMEO AL MARE UN INCONTRO CON I CARABINIERI PER INFORMARE E PREVENIRE - facebook.com facebook