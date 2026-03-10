Truffe agli anziani a Gaeta arrestati due giovani | in auto oltre un chilo di oro e denaro

Due giovani sono stati arrestati a Gaeta dalla polizia di Stato. Un ragazzo di 22 anni di nazionalità rumena e un 18enne del napoletano sono stati trovati in auto con oltre un chilo di oro e denaro. Le autorità li accusano di aver truffato anziani nella zona, portando a termine le operazioni illecite. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine.

Gaeta, 10 marzo 2026 – La polizia di Stato di Gaeta ha arrestato due giovani, un 22enne di nazionalità rumena e un 18enne residente nel napoletano, ritenuti responsabili di truffe ai danni di persone anziane. In particolare, nel pomeriggio del 4 marzo scorso, gli agenti del Commissariato di Gaeta, impegnati in servizio di controllo del territorio, hanno notato un'autovettura sospetta transitare a velocità sostenuta sul lungomare Caboto e hanno quindi proceduto al fermo del veicolo per un controllo. A bordo dell'auto viaggiavano i due giovani che, sin da subito, hanno mostrato un atteggiamento nervoso. Nel corso degli accertamenti, uno dei...

