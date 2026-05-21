VIDEO | Tragedia Maldive attesa oggi l' ultima immersione della missione di recupero
Oggi si svolgerà l'ultima immersione prevista per la missione di recupero dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive. La procedura dipende dalle condizioni del mare, che potrebbero influenzare i tempi dell'operazione. La squadra di soccorso ha lavorato negli ultimi giorni per recuperare i corpi da una zona di acque profonde. L’intervento si inserisce in un procedimento che ha coinvolto autorità locali e rappresentanti delle famiglie dei morti.
È attesa oggi, giovedì 21 maggio, compatibilmente con le condizioni meteo marine, l'ultima immersione della missione di recupero dei corpi dei sub italiani deceduti alle Maldive. Nel video, i sub di Dan Europe emergono dopo aver completato il recupero di tutti i sommozzatori dispersi.Tutti i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Morti alle Maldive l'esperto Chiarire cosa ci fosse nelle bombole. Mauro De Lorenzi
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