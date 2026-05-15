Una tragedia si è consumata nelle acque delle Maldive durante un'operazione di recupero di corpi da una grotta sottomarina. Finora è stata recuperata una vittima, mentre i soccorritori continuano a cercare altri sub scomparsi all’interno di un ambiente di circa 260 metri di profondità. La missione coinvolge ricercatori provenienti dall’Università di Genova e presenta rischi elevati a causa delle condizioni estreme della grotta e della profondità raggiunta. Le autorità stanno coordinando le operazioni per rintracciare eventuali sopravvissuti o altri corpi.

Tragedia nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Cinque turisti italiani, tra cui una docente e ricercatrice dell’Università di Genova, sono morti durante un’immersione per esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità, come fa sapere la Farnesina. “La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione, la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare”. In queste ore sono proseguite le operazioni di recupero. Tra le vittime dell’incidente anche la docente e ricercatrice dell’Università di Genova, Monica Montefalcone, 52 anni, e la figlia 22enne, Giorgia Sommacal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Tragedia Maldive, le cause della morte dei ricercatori dell'Università di Genova, missione di recupero dei corpi rischiosa

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