notte di guerriglia e paura ultras armati di spranghe seminano il caos in strada

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, si sono verificati scontri in centro città tra gruppi di persone armate di spranghe e altri che cercavano di evitarli. Circa quaranta individui si sono radunati in strada con i volti coperti da cappucci e berretti, creando momenti di tensione e caos. La polizia è intervenuta sul posto per contenere la situazione, che ha causato disagi e paura tra i residenti presenti e nelle aree circostanti. Sul luogo sono ancora in corso accertamenti e rilievi di rito.

Rimini, 21 maggio 2026 – Una quarantina di persone in strada, con i volti coperti da berretti e cappucci. Cori da stadio. Bastoni e spranghe. Poi lo scontro e il fuggi fuggi all’arrivo delle pattuglie della polizia. È ancora tutta da chiarire la vicenda avvenuta nella zona Ina Casa dove martedì scorso attorno alle 22 si sono verificati violenti tafferugli che ora sono al centro delle indagini della Digos della Questura di Rimini. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori ad affrontarsi potrebbero essere stati gruppi riconducibili al mondo ultras legato al Rimini Calcio. Una ricostruzione che al momento resta al vaglio degli inquirenti e che dovrà essere confermata dagli accertamenti ancora in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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