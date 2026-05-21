VIDEO Napoli Conte benedetto dal corno | l' allenatore risponde così

Durante un evento a Napoli, il maestro presepiale Genny Di Virgilio ha consegnato un corno rosso come portafortuna all’allenatore. Alla consegna, Conte ha risposto con una battuta, suscitando sorrisi tra i presenti. Il tecnico ha accettato il gesto con un sorriso, senza commentare ulteriormente. L’incontro si è svolto in un’atmosfera informale, con la consegna del simbolo tradizionale e la risposta scherzosa di Conte. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sull’episodio.

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