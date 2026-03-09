Secondo le ultime indiscrezioni, l'allenatore del Napoli potrebbe lasciare la squadra alla fine della stagione. Le voci sul suo possibile addio si susseguono da diverse settimane, alimentate da fonti vicine al club. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma l'argomento resta al centro dell'attenzione tra tifosi e addetti ai lavori. La decisione finale non è ancora stata annunciata pubblicamente.

Conte via dal Napoli a fine stagione? Le costanti indiscrezioni chiariscono il destino del mister delineando dei nuovi scenari sorprendenti. Il futuro della panchina del Napoli continua ad alimentare il dibattito calcistico, ma le analisi odierne tracciano una direzione definita e sicura. L’ipotesi di un addio anticipato dell’ex Juventus viene allontanata dalle ricostruzioni. Il raggiungimento della qualificazione in Champions League rappresenta il tassello cruciale per blindare saldamente il progetto tecnico in corso. Le speculazioni su una potenziale crisi del secondo anno non trovano alcun riscontro nella realtà, confermando la stabilità dell’ambiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conte via dal Napoli a fine stagione? Rivelazione sul futuro dell’allenatore: si va verso questo scenario. Le novità

Articoli correlati

Vlahovic Juve, svolta nel futuro del centravanti in scadenza a fine stagione: si va verso questo scenario! Tutti gli aggiornamentidi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, il serbo verso l’addio a zero a giugno: la dirigenza studia il mercato estivo per regalare a Spalletti il...

Adzic Juve: società, allenatore e giocatore tutti concordi, si va verso questo scenario per il futuro del montenegrino. Cosa dobbiamo aspettarciCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…».

Una raccolta di contenuti su Conte via dal Napoli a fine stagione...

Temi più discussi: Napoli, rendimento Elmas 2025/26: un Santo per Conte; Conte: Napoli, che carattere nelle difficoltà! McTominay sta tornando. Alisson? Gli dico sempre una cosa; Napoli, Vergara: Ero il signor nessuno, a gennaio dovevo andare via. Conte? Mi ha detto bravo una volta sola, dopo il rigore col Genoa. Idoli Messi e Zielinski. Pio Esposito è il futuro dell'Italia; Italiano nel mirino del Napoli, può tornare di moda se Conte andrà via – TS.

Le due facce del Napoli di Conte – GOAL.COMNapoli dalle due facce: invalicabile tra le mura amiche, fragile in trasferta dove sono arrivate tutte le sconfitte ... ilnapolionline.com

Compagnoni: Conte via da Napoli? E dove va? La Juventus si tiene Spalletti, il Milan...Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, nonché apprezzato opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre', programma di Dario Sarnataro e ... areanapoli.it

NAPOLI: LA DECISIONE DI CONTE SORPRENDE I DETTAGLI - facebook.com facebook

Conte rimane o va via Secondo 'La Repubblica' la decisione per il futuro del tecnico salentino è già stata presa #Fantacalcio x.com