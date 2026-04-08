Abodi | Ct Nazionale? Conte lavoro straordinario a Napoli grande allenatore come ce ne sono altri – Il video

Il ministro dello sport ha commentato il lavoro del tecnico della squadra di Napoli, definendolo

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 "Conte sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli. Poi sarà lui, il presidente De Laurentiis, la Federazione a valutare le possibilità. La persona è quella che conosciamo. Ogni giudizio sarebbe superfluo. È una grande persona, un grande allenatore come ce ne sono anche altri". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a margine della presentazione a Montecitorio dell'iniziativa Sport Missione Comune 2026. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Gioacchino Amico, chi è il nuovo pentito di mafia intercettato con esponenti di FdI e perché si era iscritto al partito di Giorgia Meloni... 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Abodi: “Conte ct? E’ un grande allenatore, a Napoli sta facendo un lavoro straordinario”

Leggi anche: Abodi: “Conte ct? Grande allenatore, spetta a Figc e Napoli valutare possibilità”

Abodi: Ct Nazionale Conte lavoro straordinario a Napoli, grande allenatore come ce ne sono altri

Temi più discussi: Abodi: Conte ct della Nazionale? Spetta a Figc e Napoli valutare possibilità; Gattuso è già al passo d’addio. In Nazionale può tornare Conte; Italia: per la panchina azzurra è sorpasso Conte su Mancini; Nazionale, Gennaro Gattuso verso le dimissioni da ct. Si pensa al ritorno di Antonio Conte.

Abodi: Ct Nazionale? Conte lavoro straordinario a Napoli, grande allenatore come ce ne sono altri(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2026 Conte sta facendo uno straordinario lavoro a Napoli. Poi sarà lui, il presidente De Laurentiis, la Federazione a ... quotidiano.net

Abodi: Conte grande ct. Ora spetta alla Figc e al Napoli valutare la disponibilitàCosì il ministro dello sport a proposito del nome del tecnico azzurro come possibile sostituito di Gattuso: La persona la cosciamo, è anche un grande tecnico ... msn.com

#Calcio, #Abodi: "Dare più spazio ai giovani, il talento c'è" x.com

"Non ci credo e non me lo auguro neanche" A margine della conferenza stampa di presentazione di Sport Missione Comune 2026, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha chiuso le porte a un possibile ripescaggio dell'Italia al prossimo Mon - facebook.com facebook