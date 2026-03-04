Indagine sui concorsi Tfa sostegno all’Università di Cassino | 30 indagati per corruzione

Nelle ultime ore, la Procura di Cassino ha notificato a 30 persone l’avviso di conclusione delle indagini preliminari riguardanti i concorsi Tfa sostegno presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. L’inchiesta coinvolge vari individui e si concentra su presunti episodi di corruzione legati alle procedure di selezione. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario che proseguirà nelle prossime fasi.

La svolta è arrivata nelle ultime ore: la Procura della Repubblica di Cassino ha notificato a 30 indagati l’avviso di conclusione delle indagini preliminari sull’inchiesta relativa ai concorsi Tfa sostegno dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. A firmare il provvedimento è stato il sostituto procuratore Andrea Corvino. Dopo mesi di accertamenti, intercettazioni e acquisizioni documentali da parte degli investigatori della Guardia di Finanza del gruppo di Cassino, l’impianto accusatorio viene ora formalizzato: per la Procura non si sarebbe trattato di episodi sporadici, ma di un sistema strutturato in cui corruttori e corrotti avrebbero agito all’interno dello stesso disegno criminoso. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Corsi di abilitazione all’insegnamento e TFA sostegno, sì all’iscrizione per chi sta concludendo il X ciclo

Abilitazione, TFA sostegno e secondo ciclo Indire: compatibilità delle iscrizioni nel 2026. Pillole di Question TimeNel question time del 23 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata...