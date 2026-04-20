Di Pillo Pettinari sindaco sulla sede di Pescara Energia in via Siella | Tanto tempo perso e alla fine avevamo ragione

Il sindaco ha commentato la vicenda riguardante la sede di Pescara Energia in via Siella, affermando che molto tempo è stato sprecato e che alla fine si riconferma di aver avuto ragione. La decisione di intervenire sulla ex scuola di via Monte Siella, inizialmente annunciata a dicembre, prevede una parziale demolizione e ricostruzione per destinare l’edificio alla società energetica. La questione ha suscitato discussioni sulla gestione delle pratiche e sui tempi delle autorizzazioni.

L’annuncio che ci sarebbe stata la parziale demolizione e ricostruzione dell’ex scuola di via Monte Siella per farne la sede di Pescara Energia c’era stata a dicembre. Il 14 aprile il Comune ha approvato la delibera per dare in concessione la struttura alla società in house e il giorno dopo la.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Di Pillo (Pettinari sindaco): "La strada parco è un disastro dopo l'avvio della filovia" [FOTO]Il capogruppo comunale della lista "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo denuncia, anche con alcune foto, lo stato di degrado della strada parco... Di Pillo (Pettinari sindaco):"In via lago di Borgiano la nuova stanza del "buco" dei tossicodipendenti"Il consigliere e capogruppo comunale di "Pettinari sindaco" Massimiliano Di Pillo denuncia con alcune foto una nuova stanza dove in via Lago di... Una raccolta di contenuti Si parla di: Pescara energia nell’ex IC Pe4 di via Monte Siella, avevamo ragione noi, persi tempo e soldi tra opacità e ritardi. Botta e risposta fra Di Pillo (Pettinari sindaco) e Montopolino (Lega) sul degrado a Villa del Fuoco [FOTO]Il capogruppo di Pettinari sindaco Massimiliano Di Pillo ha denunciato lo stato di degrado a Villa del Fuoco con alcune foto, con la replica del capogruppo comunale della Lega Maria Luigia Montopolino ... ilpescara.it Di Pillo e D'Andrea (Pettinari sindaco): Totale degrado nelle case Ater di via Buozzi, subito interventi [FOTO]Il capogruppo e il consgliere comunale di minoranza denunciano le pessime condizioni in cui versano gli appartamenti del civico 40, ma anche le condizioni dello stabile nel suo complesso. Inaccettabi ... ilpescara.it