Di Pillo Pettinari sindaco sulla sede di Pescara Energia in via Siella | Tanto tempo perso e alla fine avevamo ragione

Da ilpescara.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco ha commentato la vicenda riguardante la sede di Pescara Energia in via Siella, affermando che molto tempo è stato sprecato e che alla fine si riconferma di aver avuto ragione. La decisione di intervenire sulla ex scuola di via Monte Siella, inizialmente annunciata a dicembre, prevede una parziale demolizione e ricostruzione per destinare l’edificio alla società energetica. La questione ha suscitato discussioni sulla gestione delle pratiche e sui tempi delle autorizzazioni.

L’annuncio che ci sarebbe stata la parziale demolizione e ricostruzione dell’ex scuola di via Monte Siella per farne la sede di Pescara Energia c’era stata a dicembre. Il 14 aprile il Comune ha approvato la delibera per dare in concessione la struttura alla società in house e il giorno dopo la.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Si parla di: Pescara energia nell’ex IC Pe4 di via Monte Siella, avevamo ragione noi, persi tempo e soldi tra opacità e ritardi.

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