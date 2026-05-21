VIDEO Frattesi cuore d' oro | regala la maglia ai bimbi in cambio dei Pokemon!
Durante la festa scudetto di domenica scorsa a San Siro, il calciatore ha scambiato la sua maglietta con alcuni bambini presenti all’evento. In cambio, i piccoli hanno consegnato a Frattesi due scatole di carte Pokémon. L’azione ha attirato l’attenzione dei presenti, che hanno assistito a uno scambio tra il giocatore e i bambini, creando un momento di spontaneità nel corso della manifestazione. La scena è stata ripresa e condivisa sui social network.
Durante la festa scudetto di domenica scorsa a San Siro Davide Frattesi ha scambiato la sua maglietta con dei bambini, che gli hanno regalato due box di carte Pokémon. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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